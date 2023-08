Business news: Montenegro, stipendio medio netto a giugno pari a 795 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Montenegro lo stipendio netto medio di giugno ammontava a 795 euro, lo 0,3 per cento in più rispetto al mese di maggio. Lo riporta l'Istituto di statistica montenegrino (Monstat), il quale specifica che rispetto a un anno fa si tratta di un aumento del 12,3 per cento. Come precisato, se si tiene conto che i prezzi al consumo a giugno 2023 rispetto a maggio hanno registrato una crescita dello 0,9 per cento, ne consegue che i salari reali nello stesso periodo hanno registrato un calo dello 0,6 per cento. (Seb)