Niger: Tajani, al momento contingente militare italiano rimane sul posto

- Nonostante le tensioni legate al recente colpo di Stati, il contingente italiano di stanza in Niger rimane "per il momento" nel Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione radiofonica "Zapping" in onda su Rai Radio 1. "Al momento il contingente militare italiano rimane in Niger", ha detto il ministro ricordando che i poco meno di 400 elementi si trovano ora come se "fossero consegnati in caserma. Non sono in città, nella capitale, ma nell'aeroporto", in una situazione di sicurezza. Tajani ha anche ricordato che la nostra ambasciata, al netto dei giorni festivi, rimane aperta e che i cittadini che intendono rimanere in Niger, dopo quelli fatti rientrare in patria nei giorni scorsi, "non corrono nessun pericolo". I nostri connazionali sono "comunque seguiti minuto per minuto dalla nostra Ambasciata, dall'unità di crisi della Farnesina, e dai militari". (Res)