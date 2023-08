Energia: Opec+, nessuna variazione sulla produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato ministeriale di monitoraggio dell'Opec+, gruppo costituito dai membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai loro alleati, ha annunciato che non ci sarà nessuna variazione rispetto alla politica corrente in materia di produzione di petrolio. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, specificando che la decisione è stata presa dopo una riunione tenutasi oggi in videoconferenza. A luglio, intanto, i prezzi del petrolio sono aumentati del 14 per cento rispetto a giugno, registrando la maggiore crescita percentuale su base mensile da gennaio 2022. La diminuzione dell’offerta dovuta ai tagli della produzione e l’incremento della domanda, dunque, hanno prevalso sul timore che gli aumenti dei tassi di interesse e l’inflazione persistente possano aggravare le crisi economico-finanziarie che colpiscono molti Paesi del mondo. "Il comitato continuerà a valutare attentamente le condizioni di mercato", si legge in una dichiarazione rilasciata dall’Opec+ al termine della riunione, aggiungendo di aver esortato i membri a rispettare appieno gli impegni di riduzione della produzione. Ieri, l'Arabia Saudita, ha annunciato che estenderà la riduzione volontaria della produzione di petrolio di un milione di barili al giorno per un altro mese, fino alla fine di settembre, aggiungendo che tale decisione potrebbe essere ulteriormente prorogata o inasprita. Oggi, intanto, i prezzi del petrolio hanno raggiunto quasi 86 dollari al barile, raggiungendo un picco massimo dalla metà di. La Russia (che non è nell’Opec, ma nell’Opec+), da parte sua, ha annunciato una riduzione delle esportazioni di petrolio di 300.000 barili al giorno nel mese di settembre, come ha dichiarato il vice primo ministro. Alexander Novak. poco dopo l'annuncio dell'Arabia Saudita. L'Algeria, infine, ha annunciato una riduzione volontaria aggiuntiva di 20.000 barili al giorno per tutto il mese agosto, precisando che deve ancora decidere se prorogare la riduzione a settembre. (Res)