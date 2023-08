Niger: Tajani, manifestazioni pro-Russia sono "strumentali" contro l'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni in favore della Russia e del presidente, Vladimir Putin, che si stanno registrando in alcuni Paesi sub-sahariani, sono espressioni "strumentali" di un sentimento anti-francese e anti-occidentale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione radiofonica "Zapping" in onda su Rai Radio 1. "Il rischio è che queste popolazioni usino la bandiera della Russia e l'immagine di Putni per andare contro soprattutto la Francia e di conseguenza l'Occidente", ha detto. Un "modo per dire di essere dalla parte di chi in questo momento è in contrasto con l'Occidente", ha ricordato Tajani rimandando allo schieramento della Nato al fianco dell'Ucraina. Un posizionamento "strumentale" che però deve spingere "alla prudenza. Noi italiani ed europei dobbiamo confrontarci con questi Paesi usando una mentalità diversa", ha detto il ministro ricordando - ad esempio - l'importanza di non sfruttare più le miniere per avere le materie prime necessarie alle nostre industrie, ma di aprire società miste sul territorio che garantiscano la trasformazione dei prodotti che possano essere poi rivenduti. (Res)