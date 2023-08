Usa-Etiopia: Blinken sente premier Ahmed, focus su aiuti umanitari e sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, a cui ha ribadito la necessità di promuovere la pace e la stabilità nel Paese. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha valutato positivamente il progresso registrato nell’attuazione dell’accordo per la cessazione delle ostilità a Nord del Paese, esprimendo però preoccupazione per le recenti tensioni nelle regioni di Amhara e Oromo. Le parti hanno anche discusso la possibilità di istituire un sistema per la distribuzione degli aiuti umanitari, rafforzando il monitoraggio in modo da ripristinare la fornitura di generi alimentari “il prima possibile”. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla situazione nella regione del Corno d’Africa. (Was)