Difesa: segretario Usa sente omologo polacco, focus su Bielorussia e sicurezza

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo polacco, Mariusz Blaszczak, a cui ha ribadito il sostegno di Washington alla luce della recente incursione di un velivolo bielorusso nello spazio aereo della Polonia, il primo agosto scorso. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la presenza dei mercenari della compagnia paramilitare russa Wagner in Bielorussia, ribadendo la determinazione a “monitorare con estrema attenzione” qualsiasi nuovo sviluppo. Austin ha anche ringraziato la controparte per gli aiuti forniti dalla Polonia all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. (Was)