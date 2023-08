Brasile-Kenya: presidente Ruto accetta l’invito per visita ufficiale entro fine 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo keniota, infatti, previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si è candidato a guidare una missione internazionale in grado di mettere un argine al dominio esercitato dalle bande criminali ad Haiti. Una decisione che è per Nairobi parte del suo impegno "panafricano": “il Kenya è dalla parte delle persone di origine africana in tutto il mondo, comprese quelle nei Caraibi”. Per il momento il governo del presidente Williams Ruto valuta l'invio ad Haiti di mille agenti, pronti ad addestrare le polizia locale. A questi se ne potrebbero aggiungere altri 150 dalle Bahamas, il Paese caraibico primo a raccogliere l'appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Questi, ha detto in conferenza stampa il portavoce aggiunto, Farhan Haq, "ribadisce il suo appello al Consiglio di sicurezza (Cds) perché appoggi l'operazione internazionale non di ambito Onu, e invita gli Stati membri, in particolare quelli della regione, ad aggiungere le loro forze a quelle del Kenya". (segue) (Brb)