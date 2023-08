Rifiuti: Battisti-Droghei (Pd), da Tar del Lazio nuova bocciatura per Rocca su Egato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ambiti - proseguono - non sono il problema della gestione dei rifiuti. Sono presenti nella stragrande maggioranza delle regioni italiane, con importanti risultati per capacità di attrarre finanziamenti, efficienza del servizio e diminuzione dei costi a carico dei cittadini. Continuiamo a ripetere, ancora oggi, che siamo disponibili a dare il nostro contributo, fattivo e senza pregiudizi, per individuare un percorso ed una programmazione capace di fare del Lazio una moderna regione sostenibile. Questa nostra disponibilità, finora, non è stata raccolta. Appare però evidente - concludono - che la linea portata avanti in questi mesi non sia quella corretta". (Com)