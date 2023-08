Libia: portavoce Esercito nazionale, Italia e Ue contribuiscano a gestire flussi di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, ha lanciato un appello a Italia e Unione Europea, affinché “elaborino soluzioni efficaci per il problema dei flussi di migranti nei loro Paesi attraverso la Libia”. Lo si apprende dal quotidiano libico “Al Onwan”, citando le dichiarazioni rilasciate da Al Mismari in conferenza stampa, durante una visita nella città di Sebha, capoluogo della regione sud-occidentale del Fezzan. Il portavoce dell’Lna, inoltre, ha precisato che “il progetto di insediamento dei migranti nel sud della Libia è respinto”, annunciando che il comando generale dell’Lna si impegnerà a fornire assistenza umanitaria ai richiedenti asilo dai Paesi confinanti, in base alle risorse disponibili. “L’Lna non permetterà che siano realizzati falsi progetti per insediare migranti nel Paese”, ha dichiarato, aggiungendo che i militari libici seguono gli sviluppi della situazione negli Stati vicini, per impedire l’eventuale utilizzo dei loro territori per condurre attacchi contro la Libia. Inoltre, intervistato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, Al Mismari ha affermato che la crisi dei migranti al confine con la Tunisia è causata dal ritorno di queste persone verso il territorio libico. Delle loro condizioni umanitarie, secondo il portavoce dell’Lna, è responsabile il Governo di unità nazionale (Gun), guidato da Abdulhamid Dabaiba, sottolineando la necessità di “lavorare con i Paesi dell’Africa centrale per risolvere la crisi dei migranti irregolari”. (Lit)