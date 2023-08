Roma: incendio a Ponte Mammolo, sopralluogo del Prefetto sul luogo del rogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, accompagnato dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco, Adriano De Acutis, "si è recato in località Ponte Mammolo, nella periferia a est della Capitale, dove, dalle ore 23.00 della passata serata di giovedì 3 agosto, i Vigili del Fuoco, sono incessantemente impegnati nello spegnimento di un vasto incendio divampato in una discarica abusiva". E' quanto si legge in una nota della Prefettura di Roma. Giunto sul posto, "il Prefetto ha inteso esprimere sentita riconoscenza e grande apprezzamento per la professionalità e lo spirito di servizio profusi dai Vigili del Fuoco e da tutti gli operatori attivamente impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento e di controllo dell’area interessata, ponendo in rilievo come la pronta ed efficace attività di contenimento delle fiamme abbia impedito più gravi conseguenze". (Com)