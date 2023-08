Niger: Tajani, vogliamo ritorno democrazia senza una nuova guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia spera che il Niger possa uscire dalla crisi aperta con il recente colpo di Stato per il Niger senza ricorso alle armi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione radiofonica "Zapping" in onda su Rai Radio 1. "Vogliamo che si ripristini la democrazia ma che lo si faccia senza una guerra, per via diplomatica", ha detto il ministro che aveva in precedenza ricordato l'ultimatum dei Paesi dell'Africa Occidentale, fissato a domenica, per il quale se non verrà reinsediato il governo democraticamente eletto si rende possibile un attacco militare. Tajani ha peraltro escluso un intervento dell'Occidente, che sarebbe un "segnale di neocolonialismo". (segue) (Res)