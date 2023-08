Niger: Tajani, vogliamo ritorno democrazia senza una nuova guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come "non c'è mai stata da parte della Francia la volontà di intervenire militarmente", ha assicurato il ministro riportando le rassicurazioni ricevute dall'omologa transalpina Catherine Colonna. "Certamente la situazione è molto delicata", ha insistito Tajani ricordando l'importanza che Italia ed Europa "continuino ad essere presenti, politicamente" nella regione. "Non con visione colonialistica, ma su un piano di amicizia e parità con i popoli e le nazioni subsahariane, perché è nostro interesse mantenere la presenza, anche per affrontare la questione migratoria", considerato che il Paese, e la regione di Agades, è territorio cruciale per i flussi. "I trafficanti della zona sono gli stessi che fanno traffico di armi e di droga", ha rimarcato il titolare della Farnesina. (Res)