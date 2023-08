Niger: capi di Stato maggiore Cedeao, definiti piani di eventuale intervento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato maggiore dei Paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno "definito" i contorni di un "eventuale intervento militare in Niger". Lo ha detto Abdel-Fatau Musah, commissario agli Affari politici e della Sicurezza della Cedeao. "Tutti gli elementi di un eventuale intervento militare sono stati elaborati, ivi comprese le risorse necessarie, nonché il modo e il momento iin cui dovremmo disporre le forze", ha detto Abdel-Fatau Musah citato da "Rfi". La Cedeao, ha aggiunto il commissario, non rivelerà ai vertici della giunta quando e dove interverrà, decisione che sarà presa dai capi di Stato. I capi di Stato maggiore dei Paesi membri della Cedeao, riuniti da mercoledì scorso ad Abuja, stanno completando il piano di intervento militare in Niger in vista della scadenza dell'ultimatum, domenica 6 agosto. (Res)