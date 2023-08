Stellantis: fonti sindacali, 8 agosto tavolo al Mimit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato le organizzazioni sindacali per un incontro su Stellantis in videoconferenza per martedì 8 agosto alla ore 10:30. Lo riferiscono fonti sindacali. Sarà presente il ministro Urso (Rin)