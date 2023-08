Argentina: prestito ponte dal Qatar per pagare al Fmi 775 milioni di dollari per interessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prestito dal Qatar è l'ultima di una serie di iniziative adottate da Buenos Aires per onorare il debito con il Fondo senza ulteriori uscite di dollari statunitensi, fondamentali per operare sul mercato dei cambi. L'Argentina ha infatti pagato le ultime quote utilizzando i propri diritti speciali di prelievo, una parte delle riserve in yuan (disponibili grazie a un nuovo accordo di swap siglato di recente a Pechino) e il miliardo di dollari di prestito ponte concesso dalla Corporacion andina de fomento (Caf), banca di sviluppo con sede a Caracas. Pagando questa nuova rata, il governo argentino prosegue sul sentiero tracciato a fine luglio con il Fondo per cercare di governare il corposo debito esistente. (segue) (Abu)