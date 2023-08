Brasile-Venezuela: Lula autorizza importazione elettricità Caracas per stato di Roraima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto che permetterà di riprendere le importazioni di elettricità dal Venezuela, interrotte nel 2019. In particolare il provvedimento prevede l'allacciamento della rete elettrica dello stato di Roraima alla centrale idroelettrica venezuelana di Guri. "Con la firma di questo decreto non solo autorizziamo l'importazione di energia dal Venezuela, ma avviamo l'interconnessione energetica in sud America. Questo decreto consentirà di eseguire appalti e portare energia pulita e rinnovabile dall'impianto di Gurì, in Venezuela, allo Stato di Roraima", ha affermato il governo. Il decreto è stato firmato a margine della presentazione del programma Luce per tutti, questo pomeriggio nel municipio di Parintins, nello stato di Amazzonia. (segue) (Brb)