Fisco: Tripodi, riforma necessaria che Italia aspettava da più di 50 anni

21 luglio 2021

- "La lungimiranza del presidente Silvio Berlusconi, che ha sempre voluto fortemente un sistema fiscale basato sulla centralità e la premialità del contribuente, è stata il faro che ha guidato alla preparazione e all'approvazione del disegno di legge delega per la riforma fiscale". Lo dichiara, in una nota, il sottosegretario di Stato agli Esteri di Forza Italia, Maria Tripodi. "Una riforma necessaria, che l'Italia aspettava da più di cinquant'anni, per un fisco più giusto verso i cittadini ma che diventa un volano anche per la crescita economica e sociale dell'Italia e della sua competitività sul piano internazionale - aggiunge l'esponente dell'esecutivo -. In un sistema liberale, come quello auspicato dal nostro presidente, e che per Forza Italia è fondamentale, non si pagano le tasse perché lo Stato esiste, ma perché lo Stato opera, fa qualcosa a favore dei cittadini. Mentre altri vogliono le patrimoniali, noi lavoriamo per dare agli italiani il fisco equo che si meritano".(Com)