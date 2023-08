Russia: Usa contestano la condanna a Navalynj, processo ingiusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno contestato la condanna a 19 anni di reclusione annunciata dalle autorità russe nei confronti del dissidente Aleksej Navalnyj, accusato di aver fondato e finanziato attività estremiste. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha condannato in una nota “questa condanna ingiusta, al termine di un processo ugualmente ingiusto”. Ormai da anni, ha aggiunto, il Cremlino “sta tentando in ogni modo di silenziare Navalnyj, impedendo ai suoi messaggi a favore della trasparenza di raggiungere il popolo russo: limitando l’accesso alle prove da parte dei suoi avvocati, le autorità russe hanno dimostrato ancora una volta la mancanza di una base legale a sostegno di questo processo”. (Was)