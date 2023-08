Mobilità: bozza decreto, prorogata a ottobre 2024 cassa integrazione lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa ed Alitalia Cityliner Spa, coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, “il trattamento di integrazione salariale può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo decorrente dal primo gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile”. È quanto emerge dalla bozza del decreto “Asset e investimenti”, atteso lunedì in Consiglio dei ministri. (Rin)