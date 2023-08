Lazio: assessore Bilancio, con manovra 2024 daremo vita a programma Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera sfida "è governare senza contrarre nuovo debito. Noi lo stiamo facendo e raggiungeremo i primi risultati già a settembre in cui inizieremo una ultima variazione di bilancio per l'attività del 2023 e inizieremo a lavorare alla legge di bilancio e alla legge di stabilità del 2024. L'amministrazione Rocca inizierà la sua attività con la prima variazione di bilancio, quando avremo il primo euro da poter spendere per iniziare a dar vita al programma elettorale su cui i cittadini del Lazio ci hanno votato". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, a margine dell'approvazione dell'assestamento 2023-25 in Consiglio regionale. "Con questo assestamento di bilancio abbiamo dovuto mettere la parola fine al disordine amministrativo e contabile che abbiamo trovato nel Lazio. Quindi oggi si chiude ufficialmente l'era Zingaretti", ha concluso Righini.(Rer)