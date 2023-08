Mobilità: bozza decreto, commissari per investimenti esteri strategici su territorio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione “dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, derivanti da accordi internazionali, anche bilaterali, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura”. È quanto emerge dalla bozza del decreto “Asset e investimenti”, atteso lunedì in Consiglio dei ministri. “Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d’intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento”. (Rin)