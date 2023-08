Lupi: Costa (M5s), interrogazione su abbattimento esemplari in Trentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si parla spesso di convivenza tra animali e esseri umani, ma alle parole continuano a non seguire i fatti: in Trentino due lupi verranno abbattuti solo per aver superato una recinzione causando la perdita di alcuni capi di bestiame. Perché non si porta avanti il piano lupi che avevamo lavorato al ministero quando ero ministro? Perché la violenza e l'uccisione rimane l'unica risposta a questi problemi? Ho depositato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Ambiente, affinché acquisisca ogni utile elemento, anche tramite Ispra, per chiarire il perimetro di un'eventuale azione che, a parere nostro, sembra apportare più danni - in una zona, tra l'altro, di spazi ampi di alpeggio - che benefici all'equilibrio ambientale dell'area interessata. Inoltre, chiedo di adottare ogni iniziativa di sua competenza, in raccordo con le Regioni e le Province autonome, per definire in maniera più stringente i confini e le modalità di interventi di tale genere. Con le uccisioni non si risolve un bel niente. Con il controllo, la gestione, la radiocollarizzazione e, se occorre, la sterilizzazione si. No a metodi cruenti". Lo scrive sui canali social il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. (Rin)