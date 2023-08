Mobilità: bozza decreto, interventi per attività di enti locali in dissesto finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal primo gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, “è attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata”. È quanto emerge dalla bozza del decreto “Asset e investimenti”, atteso lunedì in Consiglio dei ministri. (Rin)