Mobilità: bozza decreto, 10 milioni di euro di rimborso per danni a turismo in Sicilia

- Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 31 luglio 2023, hanno colpito il territorio della Regione siciliana, “è istituito, nello stato di previsione del ministero del Turismo, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per il rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali”. È quanto emerge dalla bozza del decreto “Asset e investimenti”, atteso lunedì in Consiglio dei ministri. (Rin)