Roma: bruciano le discariche abusive, oggi fiamme a Ponte Mammolo, informativa in Procura

- Ancora rifiuti in fiamme a Roma. A poche ore dallo spegnimento del rogo di immondizie nell’impianto di via Enzo Ferrari a Ciampino, ieri sera, una nuova discarica, questa volta abusiva, ha cominciato a bruciare in zona Ponte Mammolo a Roma. Ancora fumo, ancora inviti a mantenere finestre chiuse, ancora vigili del fuoco a gettare acqua e a smassare cumuli fumanti, ma soprattutto ancora indagini e lavoro per la Procura di Roma. A Piazzale Clodio già dallo scorso anno, è stato creato un pool di magistrati che indaga proprio sugli incendi e, sulle loro scrivanie, finirà anche l’informativa che gli investigatori del commissariato di San Basilio prepareranno in queste ore sul rogo di Ponte Mammolo; informativa che sarà arricchita anche dagli esiti delle indagini che verranno svolte nei prossimi giorni. La zona è quella a ridosso tra via Tiburtina e il fiume Aniene dove, su un’area privata, oltre alla vegetazione spontanea e all’accumulo incontrollato di rifiuti, da anni esiste anche un insediamento abusivo. Da lì, poco prima della mezzanotte di ieri, gli occupanti di baracche e roulotte sono dovuti scappare per evitare di rimanere soffocati dal denso fumo che ha reso irrespirabile l’aria. (segue) (Rer)