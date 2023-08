Roma: bruciano le discariche abusive, oggi fiamme a Ponte Mammolo, informativa in Procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il luogo è lo stesso su cui è prevista la realizzazione di un hub per accogliere i tifosi della Ryder Cup, il prestigioso torneo di golf che in autunno si svolgerà a Guidonia Montecelio. Proprio per rendere l’area meglio presentabile e sicura, due settimane fa è cominciata una operazione di bonifica a partire dalla sponda opposta del fiume Aniene. Il 24 luglio, infatti, su sollecito del Municipio Roma IV e sotto la supervisione degli agenti della polizia di Roma Capitale, sono cominciati i lavori dell’area di proprietà di una società che da anni l’aveva lasciata in stato di abbandono in via degli Alberini. Alcune baracche sono state abbattute e un paio di tonnellate di rifiuti rimossi; inoltre è stata tagliata la fitta vegetazione che rendeva alto il rischio incendio. Qualcosa di simile sarebbe dovuto avvenire a breve anche in via di Ponte Mammolo ma a complicare e rallentare la situazione c’era l’insediamento abusivo nascosto tra la vegetazioni in cui vivevano diverse decine di persone e molti animali. Gli stessi che, a incendio domato, saranno tornati ad occupare le baracche dato che il rogo, seppur lambendo l’insediamento, non lo ha toccato. Stamattina, però, il denso fumo ha creato allarme in tutta la zona. (segue) (Rer)