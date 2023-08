Lazio: Sabatini (Fd'I), con assestamento basi per lanciare nostra azione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale "poniamo le basi per lanciare la nostra azione politica". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, a margine dell'approvazione dell'assestamento 2023-25. "Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'assestamento di bilancio, l'ennesimo tassello di questa maggioranza. Il vero risanamento passa attraverso la non contrazione di nuovo debito. Non è un punto di arrivo, come alcuni colleghi di opposizione hanno cercato di marcare - ha sottolineato -. Ma è un passo importante nella direzione di mettere a posto i conti disordinati che abbiamo trovato all'inizio della legislatura e porre le basi per lanciare la nostra azione politica e visione di regione". Per Sabatini "già con alcune scelte che impattano sugli enti e le agenzie regionali si è visto il cambio di passo: come la soppressione della direzioni della protezione civile e quella della agenzia Spazio lavoro, in entrambi i casi con passaggio delle competenze alle direzioni regionali relative, e infine alcune modifiche alla legge regionale sull'avvocatura regionale. Oggi grazie a due variazioni di bilancio e a questo assestamento di bilancio iniziamo ad indicare la legislatura rispetto alle nostre finalità politiche", ha concluso il capogruppo. (Rer)