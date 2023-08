Libano: tre anni fa l’esplosione al porto di Beirut, le famiglie delle vittime chiedono giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione si è tenuta oggi vicino al luogo dell'esplosione, avvenuta alle 18:07, dopo che una ingente quantità di nitrato d'ammonio - stoccata nel porto per anni - ha preso fuoco. L'inchiesta nazionale del giudice istruttore incaricato del caso, Tarek Bitar, è stata ostacolata più volte, soprattutto da parte di ex ministri da lui cercati di interrogare. Savaro Ltd, l'azienda registrata nel Regno Unito e riconosciuta responsabile dell'esplosione dalla stessa corte, è stata condannata a pagare un totale di un milione di dollari a quattro vittime. Ieri, centinaia di gruppi per i diritti umani, assieme ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, hanno chiesto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di istituire una commissione d'inchiesta sull'esplosione. All'inizio di quest'anno, 38 paesi hanno emesso una dichiarazione congiunta, presentata dall'Australia al Consiglio per i diritti umani, a Ginevra, esprimendo preoccupazione per il fatto che l'inchiesta non è stata conclusa ed è stata "ostacolata da ingerenze e intimidazioni sistematiche". Nel testo, si rimarcava che "le autorità libanesi non hanno intrapreso alcuna azione per garantire che l'inchiesta nazionale possa procedere, né per approvare una legge che garantisca l'indipendenza del potere giudiziario in conformità alle norme internazionali". (segue) (Res)