Libano: tre anni fa l’esplosione al porto di Beirut, le famiglie delle vittime chiedono giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bernadette Daou Gemayel, moglie di una delle vittime, ha dichiarato a “Nova”: "Prima dell'esplosione la mia vita con mio marito e i miei due figli era felice, non ci mancava nulla, ma negli ultimi tre anni ho perso tutto, soprattutto mio marito, il mio appartamento e ora vivo di nuovo dai miei genitori con difficoltà finanziarie. I danni materiali sono niente in confronto alla distruzione psicologica dei miei bambini: non c'è stato alcun indennizzo, né dallo Stato. né dalle organizzazioni non governative. Nessuno ci ha aiutato, nonostante quello che si dice sui media. Anzi, le organizzazioni non governative hanno sfruttato la nostra sfortuna per ottenere fondi a nostro nome. Ogni giorno è il 4 agosto per me, 365 giorni l'anno di tristezza e pianto. Come vedova, non ho diritti in Libano. Non ci sono sussidi. Non ho una pensione. La mia vita è stata distrutta". (Res)