Energia: annunciato accordo tra emiratina Glh e neerlandese Ums

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Gl Holdings (Glh) ha annunciato la firma di un accordo di partenariato con la società neerlandese Urban Mobility Systems (Ums), specializzata nel settore delle energie alternative, per lanciare diversi progetti negli Emirati Arabi Uniti, tra i quali la realizzazione del primo stabilimento di produzione di batterie, motori, accumulatori e generatori di corrente destinati a veicoli elettrici. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che l’accordo è stato firmato oggi ad Abu Dhabi, dall’amministratore delegato di Glh, Ali Mohammed al Mulla, e da Lars Kool, amministratore delegato e responsabile dell’innovazione tecnologica di Ums. La stipula è avvenuta sotto il patrocinio del ministero dell’Economia emiratino e alla presenza del ministro di Stato per il Commercio estero, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, e con l’ambasciatore dei Paesi Bassi negli Emirati, Gerard Paul Marie Hubert Steeghs. Nel discorso pronunciato in occasione della firma dell’accordo, Al Zeyoudi ha spiegato che gli Emirati sono interessati ad attrarre investimenti nell’innovazione tecnologica applicata alle energie rinnovabili, come parte dell’impegno di Abu Dhabi per diversificare la propria economia, favorendo partenariati tra i settori pubblico e privato. L’obiettivo, inoltre, ha aggiunto Al Zeyoudi, è di promuovere la crescita economica creando opportunità in settori diversi da quello petrolifero, in particolare nei campi dell’innovazione e della conoscenza, per preparare il Paese all’“economia del futuro”. (Res)