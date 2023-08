Regno Unito: ministro Esteri Cleverly, Londra chiede il rilascio di Navalny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha reagito alla condanna di 19 anni di reclusione stabilita oggi da un tribunale russo per Alexei Navalny. "Il dissenso non può essere messo a tacere. Il Regno Unito chiede il suo rilascio immediato", ha scritto Cleverly su Twitter. "I suoi (della Russia) abusi mostrano il completo disprezzo della Russia anche per il più fondamentale dei diritti umani”, ha infine osservato il ministro britannico.(Rel)