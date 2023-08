Russia: l'appello di Navalnyj, continuate a resistere, Putin non deve raggiungere suo obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissidente russo Aleksej Navalnyj ha invitato i suoi connazionali a continuare a "resistere" dopo la condanna a 19 anni di reclusione comminata oggi per il reato di "estremismo. In un messaggio a suo pubblicato dalla sua consorte su Facebook, Navalnyj ha invitato i cittadini russi a proseguire la resistenza contro le autorità russe. "Siete stati costretti ad abbandonare la vostra Russia senza combattere la banda di traditori, ladri e farabutti che hanno preso il potere. (Il presidente russo Vladimir) Putin non deve raggiungere il suo obiettivo. Non perdere la volontà di resistere", si legge nel messaggio pubblicato sul social network. (Res)