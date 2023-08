Usa: Trump chiede a Corte suprema di intervenire contro interferenze elettorali ai suoi danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto alla Corte suprema di “intervenire contro le interferenze elettorali” che il governo starebbe portando avanti nei suoi confronti, dopo essersi dichiarato non colpevole delle accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia emesse contro di lui nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato nuovamente di essere vittima di “persecuzione a fini politici”, aggiungendo che le numerose battaglie legali in cui è attualmente impegnato richiederanno “enormi quantitativi” di tempo e di denaro, che avrebbe potuto invece utilizzare per finanziare la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024. “Sono in testa nei sondaggi, anche rispetto a Joe Biden: tuttavia, non è una battaglia alla pari, perché sono vittima di interferenze elettorali e la Corte suprema deve intervenire”, ha scritto. L’ex presidente, che ieri è comparso in tribunale a Washington dopo le nuove accuse annunciate dal dipartimento della Giustizia, è stato già incriminato anche nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati nell’estate dello scorso anno all’interno della sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. (Was)