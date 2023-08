Urbanistica: Melito (Pd), bene bando su compensazioni nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La determina dirigenziale relativa al bando ricognitivo degli immobili potenzialmente idonei per la localizzazione dei diritti edificatori derivanti dalle Compensazioni urbanistiche "è stata portata a compimento nei tempi previsti, così come richiesto dalla mozione votata in Aula Giulio Cesare lo scorso 20 giugno". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina, Antonella Melito, vicepresidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale. "Un plauso agli uffici del Pau per il lavoro svolto che con questo atto consentirà la ricognizione dei relativi criteri di valutazione finalizzata al reperimento di immobili - aree e edifici - da utilizzare per l'atterraggio delle consistenze edilizie. Centinaia di operatori, professionisti ed investitori hanno finalmente maggiori garanzie nell'iter che dovrà espletarsi nei prossimi mesi per portare a compimento la manovra delle Compensazioni iniziata con l'introduzione del Piano delle Certezze e dei Comprensori di Tor Marancia e Casal Giudeo. I Consiglieri comunali dovranno essere protagonisti prima in Commissione e poi in Assemblea Capitolina per realizzare questo importante programma urbanistico, lavorando in sinergia con gli operatori e con i territori interessati", conclude.(Com)