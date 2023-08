Gioventù: Papa ai giovani, correte il rischio di amare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha parlato ai giovani presenti al Parque Eduardo VII di Lisbona per la Via Crucis. Nel suo breve discorso a braccio ha ricordato che "occorre correre il rischio di amare, Gesù ci accompagna sempre". "Gesù cammina ma aspetta qualcosa: la nostra compagnia – ha sottolineato il Pontefice – Che non siamo anime chiuse. Gesù cammina e spera con la sua tenerezza di darci consolazione". Il Papa si rivolge direttamente ai circa 800 mila giovani presenti: "Vi faccio una domanda – ha detto – piangete a volte? Ci sono cose nella vita che vi fanno piangere? Tutti nella vita abbiamo pianto. Là c'è Gesù perché ci accompagna nell'oscurità. Gesù con la sua tenerezza vuole colmare la nostra solitudine, le nostre paure oscure, con la sua consolazione". "Occorre correre il rischio di amare e Lui ci accompagna sempre – ha esortato Bergoglio – Oggi faremo il cammino delle nostre ansie e solitudini. Ognuno pensi alle proprie ansie, alle miserie, che danno paura ma ci pensi. E che l'anima torni a sorridere. Gesù va verso la Croce perché la nostra anima possa sorridere", ha concluso Francesco. (Civ)