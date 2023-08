Fvg: assessore Protezione civile, entro martedì tutti i tetti coperti a Mortegliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro martedì prossimo tutti gli edifici di Mortegliano (UD) scoperchiati dalla forte ondata di maltempo del 24 e 25 luglio saranno coperti da teli. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, a margine di un nuovo incontro tecnico organizzato nella sede del Comune friulano. “Un risultato importante – ha detto Riccardi – frutto di un lavoro svolto in piena sinergia tra tutte le forze scese in campo, fin dalle prime ore dell'emergenza grandinata”. L’assessore ha assicurato massima attenzione anche alla casa di riposo di Mortegliano, mentre hanno già preso avvio le opere di messa in sicurezza e ripristino della scuola elementare di via Leonardo da Vinci. “Se non insorgeranno altre criticità, la struttura educativa sarà agibile e pronta entro la fine di questo mese di agosto, pronta per il rientro in classe degli allievi”, ha annunciato Riccardi. Ogni giorno Protezione civile e Vigili del fuoco, supportati anche dalle squadre arrivate dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, svolgono una media di 150 interventi nel territorio del comune di Mortegliano e in quelli vicini di Bicinicco e di Lestizza. “L'attività si intensificherà nel fine settimana con la presenza di fino a sei squadre del soccorso alpino”, ha spiegato Riccardi. “Per la protezione dei tetti, oltre al sistema dei sacchetti, utilizzati per tenere i teli in tensione, saranno utilizzati anche dei morali di legno, al fine di disporre di una struttura che duri maggiormente nel tempo: tutto questo per fronte dei numerosi interventi di messa in pristino che non potranno essere eseguiti nell'immediatezza contemporaneamente”, ha concluso. (Frt)