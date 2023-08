Lazio: Cgil Roma, bilancio regionale occasione persa per dare risposte a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio Regionale del Lazio "è un'occasione persa per dare risposte alle cittadine e ai cittadini del Lazio. Un assestamento privo di quelle scelte politiche, che chiediamo da mesi, per sostenere lavoratori, pensionati e le fasce più deboli della società che vedono da oltre un anno e mezzo il loro potere d'acquisto eroso dall'inflazione e dal caro vita". Cosi, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Ora serve nel più breve tempo possibile una variazione di bilancio, come sollecitato in audizione, per dare seguito all'ordine del giorno sul fondo taglia tasse, scongiurando l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale dell'IRrpef e per rafforzare i servizi sociali - continua la nota -. Non è pensabile che mentre nei prossimi mesi il 60 per cento delle famiglie percettrici del reddito di cittadinanza perderà ogni sostegno, la Regione Lazio non metta importanti risorse a disposizione dei Comuni per il contrasto alla povertà e al disagio sociale". (Com)