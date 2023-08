Trasporti: M5s, su caro-voli e taxi governo in ritardo biblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Fare un intervento sul caro-voli il 7 agosto, quando molti italiani saranno già magari sul volo di ritorno dalle vacanze, sa di beffa. Nell'attesa di conoscere nel dettaglio le misure che arriveranno in Consiglio dei ministri lunedì, va detto che sulle tempistiche il governo ha chiuso la stalla dopo che i buoi sono usciti da mesi. Sul caro-voli bisognava intervenire a marzo, quando il trend delle tariffe aeree smodate era già ampiamente avviato. Intervenire quando gli italiani si sono già 'svenati' è una presa in giro. L'auspicio è che si mettano a punto misure che possano scongiurare nuove insensate impennate dei prezzi, e che si migliorino i servizi di continuità territoriale con le isole. Sui taxi più o meno stessa storia: le intenzioni di Urso di imbastire una riforma del settore sono almeno a parole apprezzabili, ma lo scempio dei disservizi di Roma, Milano e Napoli va avanti da quattro mesi, e pure qui il ritardo dell'esecutivo è biblico. Pronti a dare il nostro contributo in Parlamento, certo però che la sveglia si poteva rimettere un po' prima". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.(Com)