Governo: Ancma, da direttiva Ue su obbligo assicurazioni escluse bici ed e bike

- Dall'Europa "non arriva assolutamente alcun obbligo assicurativo per bici ed e-bike". Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) interviene a seguito delle notizie riportate da alcuni organi di stampa, secondo cui il Consiglio dei ministri durante la seduta di ieri ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2021/2118 UE, che estenderebbe l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi alle biciclette. In una nota diramata nel pomeriggio di oggi l'associazione sottolinea che "dalla lettura della direttiva emerge chiaramente che il provvedimento riguarda i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, quindi da un motore. Per come entrato nel Consiglio di ministri, la bozza del decreto di recepimento non fa riferimento ad alcun obbligo assicurativo per le biciclette a pedalata assistita, né tantomeno per le biciclette muscolari – i cui funzionamenti sono determinati primariamente dall'azione della forza muscolare assistita nel caso delle e-bike da una forza meccanica che si interrompe sempre in assenza della prima – e conferma espressamente l'esclusione di questi veicoli dagli scopi della direttiva stessa". Alla luce di questi chiarimenti, Ancma sottolinea nuovamente che "anche solo la miope prospettiva dell'assicurazione per le e-bike, il cui obbligo non è presente in nessuno stato europeo, rappresenta un fattore di forte preoccupazione per un settore trainante e per un mercato che solo l'anno scorso ha generato un volume d'affari di oltre 3,2 miliardi di euro". (Com)