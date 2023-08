Cultura: Barbato (Fd'I), bene la ripresa delle attività dell'Agis Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Francesca Barbato, esprime soddisfazione per "due buone notizie: riprende l'attività dell'Agis Lazio e alla sua guida è stato eletto Francesco Carducci, la persona più indicata per esperienza e competenza, a rilanciarne l'attività - spiega in una nota -. Sappiamo bene quale impatto abbia il comparto dello spettacolo sull'economia sia di Roma che della Regione Lazio e quanto possa generare occupazione e crescita. Quindi la ricostituzione dell'organismo di rappresentanza delle imprese dei vari settori dello spettacolo è un ottimo segnale e con Carducci è in ottime mani". (Com)