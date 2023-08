Lazio: Bertucci (Fd'I), il seme per far crescere le scelte politiche che andremo a fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso siamo pronti per stilare un bilancio politico e programmatico della Gestione del Presidente Rocca. Rifiuto il concetto sul tempo che scade perché stiamo lavorando e dimostrato le nostre capacità sul governo regionale. Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta l'approvazione dell'assestamento di bilancio dopo la doppia seduta che si tenuta giovedì 3 venerdì 4 agosto alla Pisana. Approvazione cruciale per il futuro della Regione. "Siamo tenuti a garantire servizi alla cittadinanza. Siamo certi di riuscire e siamo certi che, fin dal prossimo anno, potremo dare vita alla prima vera manovra della giunta Rocca: in quella occasione prenderà ulteriore forma quel programma elettorale e quegli obiettivi per i quali i cittadini ci hanno dato la fiducia", ha spiegato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. (segue) (Com)