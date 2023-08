Lazio: Bertucci (Fd'I), il seme per far crescere le scelte politiche che andremo a fare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che si è svolta in aula è stata una discussione tra maggioranza e opposizione sulla natura del bilancio approvato. "Non posso non registrare con stupore le affermazioni della collega Droghe, vicepresidente della Commissione Bilancio: ho concertato con tutto l'ufficio di presidenza il calendario dei lavori, abbiamo audito le parti sociali, le organizzazioni datoriali, quelle sindacali, il Terzo Settore. Il buon lavoro effettuato è stato confermato da chi ci ha detto: finalmente siamo stati convocati. Questo vuol dire che nelle passate amministrazioni questo non era stato fatto". Il provvedimento è stato approvato dopo un lungo e complesso lavoro portato avanti dall'assessorato e dalla giunta tutta. "Era inevitabile arrivare con il fiato corto, la variazione di 216 milioni ci ha levato il fiato per le programmazioni. Non ci siamo mai sottratti al confronto con le opposizioni, come abbiamo già dimostrato in queste sedute di consiglio: adesso trasformeremo gli atti in azioni concrete", prosegue Bertucci. (segue) (Com)