Lazio: Bertucci (Fd'I), il seme per far crescere le scelte politiche che andremo a fare (3)

- Il presidente della Commissione Bilancio ha risposto con prontezza anche alle critiche arrivate dall'opposizione al governo Meloni. "Sono stati stanziati, ad esempio, 2 miliardi di euro per la Metro C: siamo davanti ad un governo che pensa alla collettività a prescindere dal colore di chi amministra i territori". Netto il giudizio del consigliere regionale sul reddito di cittadinanza. "Questa Regione deve tornare centrale su formazione e lavoro: fanno sorridere le critiche che abbiamo ascoltato sul bilancio e sull'abrogazione dell'Agenzia Regionale del Lavoro dopo aver fatto notare quanto questa Regione riceverà per il PNRR e dopo aver scoperto 40 milioni di fondi vincolati destinati ai disabili mai spesi negli scorsi anni. Soldi per le assunzioni con le quali si riuscirà a coniugare la parte fragile e quella imprenditoriale, tornando a creare occupazione e a fare formazione senza aver bisogno del reddito di cittadinanza. Su questo concentreremo il futuro: ringrazio ancora l'assessore Righini per l'enorme lavoro portato avanti", chiude Marco Bertucci. (Com)