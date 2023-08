Rai: Andrea Caglieris nuovo caporedattore della Tgr Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Caglieris è il nuovo caporedattore della Tgr Valle d'Aosta. Subentra ad Alessandra Ferraro, che passa alla guida di Rai Isoradio. Caglieris si insedierà negli uffici Rai della regione valdostana da metà settembre. Nato a Torino nel 1981, è laureato in Sociologia. È stato assunto in Rai il primo maggio 2006 e ha lavorato nelle sedi regionali di Aosta, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Torino e Cagliari. È stato, in particolare, vice caporedattore, responsabile cronaca e segretario di redazione del Tgr Piemonte. Dal 2021 era capo redattore del Tgr della Sardegna. (Rin)