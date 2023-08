Giovani: presidente portoghese de Sousa, bisogna dare un ruolo politico maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, è necessario dare ai giovani un "ruolo politico maggiore". Parlando ai giornalisti al Parque Eduardo VII, a Lisbona, in occasione della Giornata mondiale della gioventù (Gmg), il capo dello Stato ha affermato che le parole di Papa Francesco sui giovani "valgono per la Chiesa, ma anche per la politica, l'economia, la società e le più svariate comunità". "Parlo contro me stesso, non sono giovane, tutt'altro, ma veramente ciò che costituisce il lievito delle società e del cambiamento, nel rispetto degli altri che hanno un ruolo da svolgere, è la giovinezza", ha detto Rebelo de Sousa. Secondo il capo dello Stato lusitano, i giovani "hanno una forza, una speranza, un capitale per il futuro che nessun altro ha". (Spm)