Bosnia: Dodik, esponente musulmano Becirovic è un "malato di mente"

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, ha definito un "malato di mente che si deve curare" l'esponente musulmano della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic. "I malati di mente come Becirovic meritano un trattamento adeguato in una clinica psichiatrica. Conosco il direttore della psichiatria di Sokolac, posso raccomandarglielo e riceverà sicuramente un buon trattamento", ha scritto Dodik su Twitter, in risposta alla dichiarazione di Becirovic che parlava di "relazioni speciali e parallele" tra la Repubblica Srpska e la Serbia. L'esponente musulmano della presidenza tripartita ha affermato che le relazioni tra la Repubblica Srpska e la Serbia "devono essere conformi alla sovranità e all'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina" e che "non possono e non devono invadere la Costituzione del Paese balcanico". "Le relazioni parallele della Republika Srpska devono essere intese come un complemento alle normali relazioni interstatali tra la Bosnia Erzegovina e la Serbia, e non come loro sostituto o, peggio ancora, come un'opportunità di abuso". Secondo Becirovic la Repubblica Srpska è "obbligata a rispettare costantemente la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, proprio come la Serbia", ed è ora che il presidente serbo, Aleksandar Vucic, "smetta di evitare la parola sovranità e inizi concretamente a rispettarla". (Seb)