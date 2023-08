Fisco: Bonelli (Avs), delega è premio a grandi evasori, garantisce impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa delega fiscale "vengono premiati grandi evasori e viene regalata loro l'immunità penale per il rientro dei grandi capitali all'estero, depotenziando così la lotta all'evasione fiscale. Questo accade mentre il Paese affronta una grave crisi sociale e l'inflazione, legata alla aumento dei prezzi energetici, che rendono più povere milioni di famiglie italiane. Ancora una volta assistiamo ad un governo che fa la guerra ai poveri e non alla povertà ed è tristemente coerente nel difendere i privilegi di chi ha accumulato grandi ricchezze con gli extra profitti energetici legati alla speculazione sul gas". Lo dichiara, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)