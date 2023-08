Colombia: fondi illeciti nella campagna del presidente, Petro nella bufera per le accuse del figlio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura definisce "rilevanti" e sin qui "sconosciute" le rivelazioni di Nicolas Petro Burgos, comprese quelle in cui si descrive il suo "arricchimento personale". Il presidente si è detto sicuro di poter attraversare la tempesta senza danni: "solo il popolo può mettere fine a questo governo", ha detto Gustavo Petro, secondo cui le accuse raccolte dalla procura sono tentativi di spendere le "cicatrici" familiari per creare una crisi politica. Ricostruendo la vita privata dei Petro, i media ricordano che padre e figlio hanno recuperato il rapporto in età adulta: quando Nicolas era piccolo, infatti, Gustavo - membro della formazione guerrigliera M19 - si muoveva nella clandestinità. (segue) (Mec)