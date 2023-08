Colombia: fondi illeciti nella campagna del presidente, Petro nella bufera per le accuse del figlio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di Nicolas, che potrebbero nei giorni a venire coinvolgere altri nomi eccellenti della scena politica nazionale, arrivano poco dopo che il governo e l'Eln hanno iniziato un periodo di sei mesi di "cessate il fuoco". Un periodo durante il quale le parti hanno deciso di sospendere qualsiasi operazione offensiva, creando un Meccanismo per verificare la tenuta degli accordi. Si tratta di un passaggio cruciale del percorso di pace che il governo e la storica formazione armata provano ad avviare, nel pieno delle consuete - numerose - difficoltà di contesto. Come dimostrano i diversi episodi di violenza delle ultime settimane, nulla garantisce che la tregua possa reggere, ma le parti non hanno mai prima d'ora messo in campo un corredo così articolato di strumenti legali e tecnici per cercare di far tacere le armi. Oltre all'Eln - la formazione guerrigliera di "lotta politica" più corposa dopo lo scioglimento delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) - , il governo cerca di stabilire percorsi analoghi con altre bande armate. Avventura considerata complessa anche per l'enorme giro di affari legato al traffico di stupefacenti, attività sempre meno distinta dalle istanze di "lotta armata" e rivendicazioni "sociali" portate avanti dalle formazioni illegali. (segue) (Mec)