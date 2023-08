Colombia: fondi illeciti nella campagna del presidente, Petro nella bufera per le accuse del figlio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro protagonista centrale dell'intera vicenda è il procuratore generale, Francisco Barbosa, nominato dall'ex presidente Ivan Duque e da tempo su posizioni critiche rispetto a Petro. Il magistrato non ha mai risparmiato critiche ai provvedimenti governativi legati al progetto di "pace totale", a partire dalla richiesta di sospendere gli ordini di cattura per i dirigenti di alcune bande guerrigliere. Decisione che "scatenerà la guerra e farà moltiplicare il numero di morti, feriti e prigionieri", attaccava a maggio Barbosa. Ma non si dimenticano le polemiche nate quando il presidente sollecitava indagini su un procuratore che avrebbe coperto azioni criminali del "Clan del Golfo", con conseguente scambio di accuse tra Petro e procuratore generale. (segue) (Mec)